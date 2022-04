Foggia, Canonico: “Catania? Campionato falsato e agiremo contro Ghirelli”

Dopo Zeman anche il patron rossonero attacca il presidente della Lega Pro

Il presidente del Foggia, Canonico, ha detto la sua sui fatti di ieri sera contro il Catanzaro. In primis si è concentrato sull'invasione di un tifoso che ha schiaffeggiato l'ex rossonero Iemmello (attaccante del Catanzaro) e poi ha detto qualcosa di pesante sulla vicenda Catania, club escluso dalla C e 6 punti tolti in classifica al Foggia. “Chiedo scusa ai tifosi foggiani per la brutta gara di ieri. Ma chiedo scusa, anche, a tutti i tifosi italiani per ciò che è accaduto in campo. Sono indignato, prendo le distanze”. Sulla vicenda che ha cambiato il campionato dopo il fallimento del Catania afferma: “Ghirelli è il presidente non il padrone della Lega Pro, agiremo nelle sedi competenti perché ci troviamo davanti a un campionato falsato”.