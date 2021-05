Foggia-Catania diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Fischio d'inizio alle 20.30 per la gara valida per la 38^ giornata di Serie C

Redazione ITASportPress

Foggia-Catania si gioca questa sera domenica 2 maggio alle 20.30 per la 38^ giornata di Serie C. Match molto importante per la definizione della griglia dei Playoff. Padroni di casa che hanno bisogno di una vittoria per consolidare la settima posizione; il Catania ha l’obbligo di trovare i 3 punti per cercare di superare il Bari in classifica.

Foggia-Catania, le probabili formazioni

I padroni di casa di mister Marchionni potrebbero schierare il seguente undici di partenza con il modulo 3-5-2: Di Stasio a protezione della porta, Galeotafiore, Gavazzi e Agostinone dietro, Kalombo, Garofalo, Rocca, Vitale e Di Jenno a centrocampo e uno tra Baldè e D’Andrea ad affiancare Curcio in avanti.

Il Catania di Baldini deve rinunciare a Giosa (squalificato), Tonucci (positivo al Covid), Confente, Di Piazza, Sarao e Russotto. Out anche Volpe. Il probabile schieramento iniziale vedrebbe Martinez in porta, Calapai, Silvestri, Claiton e Pinto in difesa, Izco, Maldonado e Welbeck in mediana con Dall’Oglio nuovamente proposto nel ruolo di trequartista alle spalle della coppia offensiva composta da Reginaldo e Golfo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La prima parte di stagione per Foggia e Catania si chiude allo stadio Pino Zaccheria di Foggia oggi, domenica 2 maggio 2021 alle ore 20.30. Non ci saranno i tifosi per l'ultima gara del girone C di Serie C a causa delle restrizioni per il coronavirus.

La gara tra Foggia-Catania sarà disponibile in diretta su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C. La gara del campionato di Serie C sarà visibile su una moderna Smart Tv attraverso l'app dedicata, tramite la sottoscrizione di un abbonamento. Il match tra Foggia e Catania verrà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone. Anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

La partita sarà inoltre disponibile in diretta anche su Sky Sport: il match è acquistabile in pay per view al prezzo di 4,99 euro e visibile sul canale 253 della piattaforma Sky. La partita è anche acquistabile singolarmente sul portale streaming LIVENow a 3,99 euro