Foggia di Zeman cade: la Turris vince allo Zaccheria

La Turris ha vinto con il punteggio di 2-0

Sorpreso allo Zaccheria con il Foggia che è stato battuto dalla Turris nel match della terza giornata di Serie C Girone C. I satanelli che venivano dal 4-1 al Potenza sono stati battuti col punteggio di 2-0. Tascone e Santaniello gli autori dei gol, uno per tempo, nello stadio pugliese. Per Zeman uno stop inatteso visto che la squadra rossonera stava dando segnali importanti. Per la Turris è la prima vittoria in campionato dopo un pari e una sconfitta. Quattro i punti in classifica per i campani che raggiungono il Foggia.