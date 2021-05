Foggia, in vista playoff contro il Bari una visita inattesa di un ex della A

Pre vigilia di un playoff molto atteso in Puglia

Il Foggia dopo aver passato il primo turno playoff vincendo sul campo del Catania, adesso se la vedrà con il Bari. Proseguono gli allenamenti in casa rossonera, dove questa mattina c’era Igor Kolyvanov, l’ex bomber rossonero, a dare un virtuale “in bocca al lupo” a Gavazzi e compagni in vista del derby di mercoledì pomeriggio, spiegando come si fa ad espugnare il San Nicola di Bari. Attivazione tecnica, circuito di mobilizzazione, torello ed esercitazioni sulle fasi di possesso palla; a seguire, resistenza aerobica e partitella a tema a ranghi misti per il gruppo di mister Marchionni, che ha ritrovato Gavazzi e Agostinone. Attivazione e lavoro sulla potenza esplosiva per i portieri, guidati da mister Carafa.