Foggia, Marchionni: “E’ fondamentale per noi vincere col Catania”

Il tecnico rossonero presenta il match di domani sera

Vigilia di campionato per mister del FoggiaMarco Marchionni, che al termine della rifinitura di questa mattina ha presentato il match di domani sera col Catania. “Sarà una gara tosta, il Catania è composto da calciatori esperti, che conoscono la categoria e sanno come affrontare questo tipo di partite. Ma come dico da inizio stagione, dipende dal nostro approccio iniziale, da come scendiamo in campo: bisogna avere sempre le giuste motivazioni, soprattutto considerando che una vittoria ci garantirebbe il 7^ posto e quindi la possibilità di iniziare i playoff in casa. E’ fondamentale per noi vincere col Catania per chiudere bene il campionato, vittoria che ci garantirebbe il 7^ posto in classifica. Formazione? Non siamo al completo ma come sempre sarà il campo a suggerirmi quale formazione schierare, ho sempre detto che gioca chi merita e mi da le giuste garanzie durante la settimana. Ora abbiamo il Catania e siamo concentrati su come affrontarli, tutto il resto passa in secondo piano”.