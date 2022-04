Foggia, restituiti 2 punti di penalizzazione: giocherà i playoff

L'annuncio della Lega Pro

LA NOTA - "La Lega Italiana Calcio Professionistico, vista la comunicazione prot.15760 SS 21-22 Co.A.P.S. del 21 aprile 2022 del Presidente della Commissione Acquisizione Partecipazione Societarie Figc, preso atto che nella suindicata missiva viene comunicato che la Società Calcio Foggia 1920 srl. ha formulato istanza di riesame ai sensi del 3° comma della norma transitoria annessa all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, promulgata con C.U. n. 206/A del 17 marzo 2022 e preso altresì atto che “l'istanza tempestivamente pervenuta alla Commissione, ha determinato l’improcedibilità ai sensi e per gli effetti di cui al 4° comma della citata norma transitoria, del giudizio pendente e la caducazione delle sanzioni comminate” e nello specifico la caducazione della sanzione comminata al club dalla Corte Federale D'Appello di due punti di penalizzazione, ridetermina la classifica del girone C del campionato di serie C".