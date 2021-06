Foggia, ufficiale il ritorno di Zeman in panchina

Quarta esperienza sulla panchina del Foggia dopo quella del 1986-87, 1989-94, 2010-2011

Clamoroso ritorno sulla panchina del Foggia di Zeman. L'annuncio ufficiale è arrivato questo pomeriggio con un messaggio sui canali social ufficiali del club rossonero con la foto dove il tecnico è in mezzo tra il presidente Canonico e la vice Pintus. Per il boemo è la quarta esperienza sulla panchina del Foggia che quest'anno è stato guidato da Marchionni che ha portato l'undici di Curcio ai playoff poi eliminato dal Palermo al secondo turno. La notizia del ritorno di Zeman ha già fatto schizzare a mille l'entusiasmo a Foggia e i tifosi sognano di rivedere quella "Zemanlandia" che volava in Serie A tanti anni fa visto che è tornato il Re. Fare gol, questa era la parola d’ordine che risuonava continuamente al Pino Zaccheria di Foggia in quella straordinaria stagione 91/92. Gol per il Foggia chiaramente, ben 58 le reti segnate da Zeman e i suoi, secondo miglior attacco della Serie A secondo solo al Milan campione di Fabio Capello; ma gol anche quelli segnati dagli avversari, i rossoneri sono stati infatti con 58 gol subiti la seconda peggior difesa del campionato sopra l’Ascoli, maglia nera di quella Serie A. Non conta quanti gol subisci ma conta farne uno in più rispetto ai tuoi avversari; una massima del boemo che potrebbe essere sintetizzata come il compromesso zemaniano, la colonna portante della filosofia calcistica del tecnico ceco che adesso dovrà riprovarci anche se in Serie C.