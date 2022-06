Foggia, Zeman disposto a restare ma senza il presidente Canonico

Il dispiacere del boemo manifestati agli studenti

Non si è chiusa bene l'ultima avventura del tecnico, Zdenek Zeman a Foggia. Il mister boemo che ha portato i satanelli ai playoff, poi eliminati dall'Avellino, ospite dell'istituto professionale Pacinotti ha risposto ad alcune domande sulla stagione appena conclusa «Ho allenato ragazzi fantastici e per questo mi dispiace dover lasciare la squadra e una città che mi ha sempre dato tanto sul lato umano. Dispiace perché ero venuto qui anche per migliorare l’immagine di Foggia, spesso bistrattata». Alcune condizioni potrebbero convincere il boemo a rimanere: «Potrei certamente ritornare, non con questa società. Io e il presidente Canonico non siamo compatibili. Le divergenze con l’attuale società sono insanabili. Se dovesse cambiare qualcosa nella proprietà del club sarei disponibile a trattare, a restare. Tra me ed il presidente c’è una grossa disparità di vedute sul modo di vedere il calcio, vediamo le cose in modo diverso. Dispiace perché ero venuto qui per fare calcio in un certo modo ma anche per migliorare l’immagine di Foggia, spesso bistrattata: una realtà che ha problemi ma anche tante positività, che molte volte non emergono. Auguro il meglio al club».