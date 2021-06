Foggia, Zeman: “Sono invecchiato ma mi sento migliorato. Qui per regalare gioie”

Brillante come sempre il boemo ha regalato sorrisi e battute divertenti in conferenza stampa

Conferenza di presentazione alla stampa di Zdenek Zeman nuovo allenatore del Foggia che ha sottoscritto un contratto annuale e lavorerà con il suo staff: "Ho scelto di tornare perchè qui sono di casa e mi sono sempre trovato bene. Io farò un calcio propositivo e spero che la società mi metta a disposizione ragazzi motivati che vogliono fare bene. Spero di avere le stesse soddisfazioni per la mia quarta avventura. Foggia ha significato tanto per la mia carriera e ci siamo presi grosse soddisfazioni tutti e spero di dare ancora nuove gioie ai tifosi e a tutta la città. Il calcio senza pubblico non vale nulla e la mia assenza dalle panchine in questi due anni non è stata sofferta. Il calcio è emozione. Io mi sento migliorato rispetto a quando ero giovane".