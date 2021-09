Foggia, Zeman: “Vinto 4-1 col Potenza? I ragazzi si devono applicare ancora”

Il parere sulla prestazione della squadra rossonera di mister Zeman

E' già Zemanlandia a Foggia con i satanelli che hanno travolto in casa il Potenza battuto 4-1 nel match della seconda giornata di Serie C Girone C. Il tecnico boemo a fine gara ha commentato la vittoria interna: “Siamo stati bravi a raggiungere il risultato e siamo arrivati diverse volte in zona gol. La squadra comunque deve trovare il giusto amalgama visto che sono molti i nuovi arrivati. Buona prestazione, sono contento del risultato ma speriamo che i ragazzi si applichino ancora come sanno fare". I cambi hanno inciso? Si perché hanno fatto gol e hanno cercato di dare profondità al gioco”. Sulla condizione atletica della squadra Zeman è convinto: “E’ aumentata rispetto al 50% di fine agosto, mi sono piaciuti perché non hanno rinunciato a correre e quando si lamentano che hanno mal di gambe sono contento”.