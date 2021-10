Foschi: “Qualcuno ha voluto sbattere il Palermo in Serie C”

Il dirigente sportivo ha parlato del suo ex club

L'ex ds del Palermo Rino Foschi a “1 Football Club” su 1 Station Radio ha parlato del suo passato rosanero: “Sto bene fisicamente, ma la testa resta al campo. Mi auguro arrivi presto una chiamata giusta. Purtroppo, dopo Palermo, mi hanno voluto fare fuori dal calcio. Eravamo arrivati in Champions, poi ci hanno buttato fuori riducendo la penalizzazione data al Milan, ma quell’anno avevamo raggiunto la massima competizione europea per club sul campo. Avevamo cinque campioni del mondo in rosa. Resterà uno dei rimpianti più grandi della mia carriera, tra l’altro ero solo perché Zamparini si trovava ai domiciliari. Qualcuno ha voluto sbattere il Palermo in Serie C".