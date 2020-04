Galliani non ha dubbi: “Il Monza ha vinto il campionato, pronti a fare ricorso”

Il calcio si interroga sul suo futuro dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. Si valutano diverse soluzioni per riprendere la stagione interrotta. Ma non si esclude un possibile annullamento. Tra le formazioni più danneggiate da questa opzione c’è anche il Monza. La formazione brianzola stava dominando il suo girone di Serie C con 16 punti di vantaggio sulla seconda classificata. La promozione in Serie B sembrava davvero cosa fatta e invece tutto si è fermato. L’ipotesi di un annullamento manderebbe all’aria il meraviglioso cammino.

FURIA -L’amministratore delegato del club Adriano Galliani ha tuonato a “Radio 24”: “Mi auguro che il campionato termini regolarmente e ci venga riconosciuto quel vantaggio abissale conquistato sul campo. Se dovesse finire qui, non accetteremmo un congelamento della situazione. Abbiamo vinto il campionato, di conseguenza faremmo ricorso ovunque. Mi auguro possa finire nei prossimi mesi, se poi qualcuno ci recupererà vada giustamente in B. Ma non si può pensare che il Monza, dopo gli investimenti e i punti fatti, resti in Serie C e l’ultima della B resti in B”.