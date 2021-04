Ghirelli ammette: “Preoccupato per finale di campionato e playoff”

In vista del finale di stagione e del via al post-season con playoff e playout Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportChannel 214: “Sappiamo che si tratta di un campionato particolare a causa del Covid-19 che ha segnato le partite, non fosse altro che per l’assenza del pubblico. Ha dato problemi di precarietà. Ci auguriamo che nel corso di questo fine campionato non determini ulteriori squilibri e problemi, dobbiamo stare attenti. Ripeto, non è stato un anno facile”.

“Se siamo preoccupati per questo finale di campionato e per i playoff? Siamo preoccupati per i playoff purtroppo, è evidente e credo sia anche normale esserlo. Speriamo non ci sia un ulteriore appesantimento della situazione. Io non sono superstizioso ma non mi permetterei mai di parlare di ulteriore slittamento. Al momento abbiamo margini e spazi per concludere campionato e playoff. Poi dovremo valutare cosa accadrà settimana dopo settimana”.