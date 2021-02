Ghirelli: “I club di Serie A prendano per esempio la Juventus. Servono le seconde squadre”

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato ai microfoni di Tmw dell’idea di creare le seconde squadre, elogiando la Juventus: “Il mio pensiero è sempre stato chiaro riguardo a questa situazione. L’esempio della Juventus, che con la sua formazione Under23 ha prodotto benefici sia in termino di crescita dei giocatori che di patrimonio, è da tenere in considerazione per tutte le squadre di Serie A che invito a prendere in esame questa possibilità. Abbiamo posto questa tema già molte volte e intendiamo continuare a farlo, negli ultimi tempi si è un po’ lasciata perdere la discussione ma non deve passare in secondo piano”.