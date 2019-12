Ghirelli: “Senza risposte concrete, la Serie C si ferma domenica. Abbiamo perso la pazienza”

Francesco Ghirelli, presidente della Serie C, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport per parlare delle vicende del campionato e dei possibili scenari.

FERMARE LA SERIE C – “Abbiamo fatto regole precise per le iscrizioni al campionato e siamo pronti a fare un lavoro per formare i giovani calciatori. Noi non chiediamo un euro da mettere in tasca, ma un euro per diventare sostenibili economicamente. Chiediamo che una parte della pressione fiscale venga investita nelle società per le infrastrutture, la formazione e l’educazione. Se Spadafora non risponde? La Serie C si ferma domenica. Meritiamo una risposta. Dobbiamo averla”. “Se ci fermiamo cosa succede? Vedremo. La gara successiva è a gennaio. La nostra pazienza è andata oltre al limite”. “Sono mesi che si dice di andare verso il semiprofessionismo e la defiscalizzazione ma ancora zero risposte e zero fatti”. “Sono un uomo saggio, ma se non ci sono risposte, divento molto deciso. Mi assumo tutte le responsabilità”.