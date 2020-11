Ghirelli: “Sistema al collasso. La Serie C salva ragazzi da droga e violenza”

Interessante intervista rilasciata a calciomercato.com da parte di Francesco Ghirelli, numero uno della Lega Pro. Il presidente della Serie C ha parlato delle vicende calde del calcio nostrano con particolare riferimento all’importanza del salvaguardare il campionato anche per motivi legati al sociale.

Ghirelli: “Sistema al collasso. Serie C salva giovani dalla droga”

“Viviamo una fase particolarmente complicata ma è una situazione che devono sopportare tutti gli uomini e le donne in questo periodo: nessuno pensava potesse capitare qualcosa del genere. L’elemento di precarietà ed incertezza è condiviso rispetto a tutti gli altri: ne soffrono anche calciatori e tecnici”, ha esordito Ghirelli. “Poi c’è un problema di programmazione della modalità delle partite: esiste però il dovere di andare in campo rispettando le norme e i protocolli sanitari. Il campionato deve andare avanti”.

E ancora sul momento della Serie C: ”C’è una situazione economica pesante per i club: noi siamo stati il primo campionato professionistico ad essersi fermato. Abbiamo prima interrotto al nord a febbraio, poi anche al sud a marzo: da quel momento non entra un euro nelle casse delle società, perché le nostre risorse sono determinate principalmente da due voci: il botteghino e le sponsorizzazioni. Il problema, in questo secondo caso, è che le aziende dei presidenti stanno vivendo il nostro stesso dramma”.

Una situazione davvero problematica per la Lega Pro: “‘La Serie C è stretta in una morsa: da un lato c’è la Serie A, il calcio d’élite, mentre dall’altro il mondo dilettantistico. Noi occupiamo una zona grigia che sta nella falda tra i professionisti e gli amatori. Il nostro obiettivo è quello di far comprendere che c’è un grande numero di società in bilico. E parliamo di realtà che hanno uno strettissimo rapporto con il territorio: assicurano occupazione e garantiscono una difesa di valori sociali importanti. Quando i ragazzi vanno al campo ad allenarsi non gli si insegna solo il calcio: li si toglie dalla strada, da mondi di violenza e droga. Se crolla questo mondo si corre un forte rischio sociale prima di tutto: per questo chiediamo che il patrimonio rappresentato dalla Serie C venga salvaguardato”.

“Se non arrivassero in breve tempo risorse finaziarie, diventerà difficile mantenere in equilibrio il sistema. Serve una riforma strutturata, che permetta alle società di rientrare nel giro di anni. La Serie C in questo momento ha bisogno di liquidità”. “Il nostro calcio ha bisogno di ragionare di sistema, capire qual è la mission dei vari campionati e dare vita ad un progetto sostenibile che parta da fondamenta stabili e condivise”.

E sui rischi al crollo di tutto il sistema: “Non possiamo lasciar morire la Serie C, perché di questo calcio avremo bisogno soprattutto dopo il Covid. La pandemia sta lasciando delle ferite profonde nei nostri ragazzi, che non possono andare a scuola, non possono uscire e giocare. Questi rischiano di trasformarsi in segni indelebili per i giovani, perché sono nel momento in cui i loro carattere si forma: ecco perché ci sarà bisogno del nostro calcio”.