Gilardino affonda Di Natale: al Siena il derby con la Carrarese dal sapore di A

Il Siena è primo in classifica, la Carrarese ultima nel Girone B di Serie C

Alberto Gilardino e Antonio Di Natale qualche anno fa si sfidavano in Serie A a suon di gol. Tra i due c'era in palio anche la classifica marcatori. Archiviata la carriera di calciatore, i due hanno intrapreso quella di allenatore e oggi si sono affrontati sul campo in derby toscano dal sapore di Serie A. Ha vinto il Siena di Gilardino che in casa ha battuto per 3-0 la Carrarese di Di Natale. Un successo netto che ha lasciato scorie negative nella squadra dell'ex bomber dell'Udinese con un punto conquistato in tre partite e fanalino di coda del campionato di Serie C Girone B. Ma per il momento non rischia il posto visto che il club ha rinnovato la fiducia. Il Siena di Paloschi invece è capolista con 7 punti insieme al Pescara.