Guai per il Campobasso: gli americani possono lasciare

Il Campobasso, ricoperto dai debiti, rischia di perdere i proprietari americani

Il Campobasso ha da poco centrato la promozione in Serie C, ma il suo futuro è attualmente in bilico. Al centro l’imprenditore americano Matt Rizzetta, che raccolse il club molisano il 4 dicembre 2002. Stando a quanto riporta La Repubblica, la condizione debitoria sarebbe più grave del previsto e starebbe allarmando la proprietà americana. Gli stipendi non sono stati corrisposti in maniera puntuale, mentre il premio per la promozione da 10mila euro non è mai stato dato alla squadra. Inoltre, l’ingaggio di Nicola Cirrincione, braccio destro di Rizzetta, sarebbe stato pagato solo per due mesi, fattore che avrebbe fatto calare il gelo tra il proprietario americano e il socio di maggioranza Mario Gesué.