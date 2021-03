Gubbio, bella iniziativa: “Un goal per Caterina”

Ci sono goal che vengono segnati da un bomber speciale, il cuore. Non indossa la maglia di una squadra, ma di tutte e si lega al calcio della Lega Pro.

UN GOAL PER CATERINA è l’iniziativa promossa dall’AS Gubbio 1910 in collaborazione con l’Associazione no profit “gliamicidicate”. Ha lo scopo di promuovere un evento benefico il cui ricavato verrà devoluto interamente all’Associazione che da due anni è di supporto per aiutare Caterina (una bambina eugubina di 9 anni affetta da Sma Atrofia muscolare spinale) e la sua famiglia.

In occasione del derby umbro, Gubbio-Perugia di mercoledì 17 marzo, in programma allo stadio “Barbetti” alle ore 17,30, i calciatori del Gubbio indosseranno per la prima volta, in questa stagione, la terza maglia di colore giallo che sarà personalizzata per l’occasione. A partire dalla serata di giovedì 18 marzo su Ebay partirà un’asta online per le maglie.

“Il calcio è un motore di solidarietà e uno strumento che può aiutare concretamente- spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- e questo è proprio il nostro calcio, che scende in campo ogni giorno promuovendo iniziative per tendere la mano a chi ha bisogno. Tifiamo tutti per Caterina, che diventa la “piccola” di tutti i nostri club, che per lei non conoscono rivalità, ma diventano tutti una squadra per segnare il goal più bello, quello che resta nel cuore. La maglia è speciale, richiama la grande Festa dei Ceri, domina il giallo dei ceraioli di Sant’Ubaldo ma porta i colori di San Giorgio e di Sant’Antonio. Ecco il calcio che fa bene al Paese, solidarietà, valori, calcio, tradizioni popolari. ”