Hallfredsson torna a Verona: giocherà nella Virtus in Serie C

Emil Hallfredsson torna a Verona: indosserà la maglia della Virtus

Grinta e tenacia per 90 minuti. Emil Halfredsson si è fatto apprezzare per la sua generosità infinita in campo. Lo ricordano bene i tifosi di Udinese ed Hellas Verona, le società con cui l'islandese si è messo in mostra in Serie A con 200 presenze, oltre a esperienze con Reggina e Frosinone. Dopo l'avventura al Padova in Serie C nell'ultima stagione, il giocatore ha deciso di tornare a Verona, anche se con una squadra diversa. Si tratta della Virtus, formazione militante sempre nella terza divisione professionistica italiana. Questo l'annuncio del club sui social: "La Virtus Verona comunica di aver sottoscritto con il centrocampista Emil Hallfredsson un contratto fino al 30 giugno 2022 - si legge sul profilo Facebook della società - In rossoblù vestirà la maglia numero 16". Nell'ultima stagione, il centrocampista scandinavo ha totalizzato 40 presenze, realizzando 3 gol e permettendo al Padova di giocarsi i playoff promozione.