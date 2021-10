Il Bari batte il Catanzaro e porta il vantaggio a + 7 sui calabresi

Tutte le reti nel primo tempo

Il Bari fa suo il big match della 12.ma giornata avendo battuto in casa la vice capolista Catanzaro. Al San Nicola è finita 2-1 per i primi della classe grazie ai gol di Antenucci e Simeri nel primo tempo. Nel mezzo il pari di Cianci del Catanzaro che poi nella ripresa ha cercato di pareggiare ma senza riuscirci. Festeggiano i tifosi biancorossi per una vittoria che rilancia la squadra di Magnani dopo lo stop inatteso sul terreno della Virtus Francavilla.