Il Bari fermato dalla Fidelis Andria: festa promozione rinviata

E' mancata la lucidità sottoporta ai baresi contro i modesti avversari che si sono difesi a oltranza

Il Bari non è riuscito a vincere al San Nicola contro la Fidelis Andria e la squadra di Mignani ha dovuto rinviare a domenica prossima la festa promozione. Il derby pugliese è finito a reti bianche con il Bari che ha cercato in tutti i modi di fare gol ma l'azione non è stata mai fluida e la Fidelis non ha faticato a chiudere gli spazi. Uno 0-0 inevitabile davanti a 20 mila spettatori che volevano fare festa oggi ma che adesso dovranno andare a Latina domenica prossima per esultare. Il Bari in classifica mantiene i 10 punti di vantaggio sul Catanzaro secondo.