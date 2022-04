Poker al Pontedera e il Modena è promosso in Serie B

Grande festa al Braglia per la promozione della squadra di Tesser

Il Modena non fallisce l'appuntamento con la storia e torna in Serie B dopo 7 anni. La squadra di Tesser ha sconfitto il Pontedera col risultato di 4-0. Delirio totale al Braglia, con i 15.000 spettatori in visibilio per la vittoria del campionato di Lega Pro da parte dei canarini. L'interminabile sfida testa a testa con la Reggiana si conclude dunque con la promozione dei gialloblù nella serie cadetta. Sarà festa sino a notte fonde per una città che torna nel calcio che conta.