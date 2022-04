Il Südtirol passa a Trieste e conquista la Serie B. Padova ai playoff

Grande festa a Bolzano per la promozione della squadra di mister Javorcic

Il Südtirol per la prima volta nella storia è promosso in Serie B. Il club di Bolzano ha battuto in trasferta la Triestina con il punteggio di 2-0 (doppietta di Casiraghi) vincendo così il Girone A di Serie C e lasciandosi alle spalle il Padova oggi battuto in casa dalla Virtus Verona. I ragazzi di Javorčić raccolgono i frutti di un’ottima stagione, fatta di continuità di prestazioni e di risultati. La provincia pazza per la montagna scala le gerarchie del calcio con una storica promozione in Serie B che è stata inseguita da tempo. Merito del tecnico Javorcic e della società che ha saputo allestire una squadra importante che poche volte in questo campionato solo due volte è finita al tappeto. La strategia di una proprietà che nel corso degli anni non ha smesso di credere nella forza del progetto, anche a seguito di sconfitte abbastanza difficili da digerire. La provincia di Bolzano ha mezzo milione di abitanti che parlano tre lingue (l'italiano, il tedesco e il ladino) ma finora avevano una sola 'religione' sportiva: lo sci e le discipline invernali, hockey in testa. Ora c'è anche il calcio, anche se proprio la lingua divide la tifoseria: la componente italiana contesta la scelta fatta nel 2016, con il cambio del logo societario, di abbandonare la doppia denominazione che prevedeva Alto Adige accanto a Suedtirol, e questo ha anche comportato un calo delle presenze allo stadio, dove peraltro gli annunci vengono fatti sempre sia in italiano che in tedesco. Il Südtirol raggiunge il Bari e il Modena in Serie B