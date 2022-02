Impresa Messina: in rimonta ha battuto il Bari al San Nicola

I ragazzi di Raciti battono la capolista e si rilanciano in classifica

Dopo la grande rimonta di Palermo, finita 2-2, il Messina colleziona un’altra impresa stavolta vincente sul campo della capolista Bari. I peloritani hanno vinto 2-1 al San Nicola con una prestazione maiuscola degli uomini di mister Raciti. Pugliesi in vantaggio con un grande stacco di Terranova ma poi è convincente la reazione ospite: segna il neo-acquisto Trasciani. Sterile il predominio dei baresi, che si rammaricano per il clamoroso palo di Antenucci prima dell’intervallo. Nella ripresa Lewandowski è provvidenziale su Cheddira, poi nel finale Gonçalves bissa il gol di Palermo, che vale una fetta di salvezza e ulteriore autostima. Messina rivitalizzato dalla cura Raciti ma soprattutto dal mercato del ds Pitino.

Turris – Catania 1 – 3 Marcatori: 9′ s.t. Albertini (C), 19′ s.t. Moro (C), 46′ s.t. Ghislandi (T), 52′ s.t. Zanchi (T). Al 18′ s.t. espulso Tascone (T)

Campobasso – Palermo 2 – 2 Marcatori: 17′ p.t. Brunori (P), 19′ p.t. Emmausso (C), 24′ s.t. Pace (C), 41′ s.t. Brunori (P). Al 44′ s.t. espulso Menna (C)