Irruzione in sala stampa, il comunicato della Casertana

Ha fatto scalpore l’aggressione subita dai tre giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo Dg della Casertana. Sei persone hanno fatto irruzione nella sala stampa scagliando sedie e altri oggetti contro i giornalisti. Un episodio di violenza che la società ha voluto condannare tramite un comunicato stampa.

Il comunicato

“La Casertana FC condanna fermamente l’azione posta in essere da ignoti presso la sala stampa del Pinto e manifesta tutto il suo disappunto per i fatti che hanno reso impossibile lo svolgimento della programmata conferenza di presentazione del direttore generale Vincenzo Todaro. L’episodio, fortunatamente, non ha portato conseguenza alcuna per gli operatori dell’informazione e i rappresentanti della società presenti in sala. Il programmato appuntamento con i giornalisti si ritiene rinviato a data da destinarsi”. Questa la nota apparsa sul sito ufficiale della squadra.