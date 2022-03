Italia U20, convocati 26 calciatori e due sono del Catania

La sfida contro i pari età tedeschi si disputerà giovedì 24 marzo (ore 17, diretta su Rai Sport) al ‘Cino e Lillo Del Duca’ di Ascoli. Lunedì 28 marzo a Sapsborg la gara conclusiva

A poco più di quattro mesi di distanza dal successo sulla Romania, superata con un sonante 7-0, la Nazionale Under 20 è pronta a tornare in campo per disputare le ultime due partite del Torneo 8 Nazioni. Domenica gli Azzurrini si raduneranno ad Ascoli per iniziare la preparazione in vista del fondamentale appuntamento contro la Germania, che guida la classifica con un punto di vantaggio sulla squadra allenata da Alberto Bollini. La sfida contro i pari età tedeschi si disputerà giovedì 24 marzo (ore 17, diretta su Rai Sport) allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’, mentre lunedì 28 marzo (ore 18) a Sapsborg è in programma la gara conclusiva con la Norvegia.Per questo doppio impegno Bollini ha convocato 26 calciatori (9 nati nel 2001, 15 nel 2002, 2 nel 2003) e sono tanti i volti nuovi rispetto al raduno dello scorso novembre. L’Italia ha finora giocato cinque match - il bilancio è di due vittorie, due pareggi e una sconfitta - e attualmente è seconda dietro alla coppia formata da Germania e Romania (la selezione allenata dall’ex portiere di Fiorentina e Roma Bogdan Lobont ha una gara in più), ma dovrà guardarsi le spalle dall’Inghilterra, ancora in attesa di conoscere la data del recupero con la Norvegia che la proietterebbe in testa alla classifica.