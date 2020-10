L’annuncio di Eleven Sports: “Tutte le partite del fine settimana saranno visibili gratuitamente”

Dopo un ulteriore disservizio, generato da un attacco informatico, la piattaforma Eleven Sports ha annunciato che le gare di Serie C del prossimo turno saranno visibili in maniera gratuita Questo il contenuto di un post pubblicato su Facebook dell’emittente: “Questo il programma gare di Serie C del prossimo weekend. Tutte le partite saranno visibili gratuitamente su www.elevensports.it e una selezione di queste andrà in diretta anche sulla pagina facebook di Eleven Sports Italia”.