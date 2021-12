Latina-Catania, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Al Francioni di Latina rossazzurri in campo alle 14.30

Agatino Santapaola

Torna in campo il Catania che alle ore 14.30 sarà di scena al “Francioni” di Latina per la gara valevole per la 17^ giornata del campionato di Serie C girone C. Rossazzurri con l'obiettivo di portare a casa la vittoria dopo aver perso due punti a causa della penalizzazione di giovedì scorso. A Baldini manca Ceccarelli non convocato, ma anche il Latina ha diverse assenze.

QUI CATANIA - Il modulo potrebbe essere il 4-4-2. Baldini confermerà probabilmente la coppia Moro-Sipos con quest'ultimo sottopunta. Oltre a Ceccarelli sarò out Provenzano."Durante la settimana si è lavorato bene e la mia richiesta alla squadra è stata di riprenderci quello che ci è stato tolto in settimana. Il Latina in casa ha fatto la sua forza ma andiamo lì per vincere. Questi ragazzi sanno l'importanza del match e non ho bisogno di caricarli maggiormente visto che c'è la consapevolezza di andare a Latina e vincere" ha detto Baldini alla vigilia.

QUI LATINA - Mister Di Donato dovrà fare di necessità virtù per quanto riguarda il reparto offensivo. Infatti, non saranno della partita né Jefferson né Rosseti, con il solo Mascia come possibile alternativa al duo Carletti-Sane. Per quanto riguarda la tattica, si va verso la conferma del 3-5-2, modulo questo che nelle ultime partite ha permesso ai nerazzurri di trovare una buona organizzazione di gioco e soprattutto una migliore copertura degli spazi. Mister Di Donato alla vigilia ha detto: "Campionato molto equilibrato con solo due squadra che sono davanti a tutti. Catania è una squadra da prendere con le molle". Non crede Di Donato che i problemi societari degli avversari influiranno sull'approggio dei siciliani alla partita. Anzi. "Sarà un match difficile da affrontare ma conta l'atteggiamento. Ho perso Jefferson e sarà out Rosseti, ma ho recuperato Mascia".

STADIO - “Ora più che mai tutti allo Stadio”. Prosegue anche per questa gara la promozione per la tifoseria di casa che potrà accedere ai settori curva locali e gradinata del Francioni a prezzo scontato. Sconto anche per gli under 14 che potranno entrare allo stadio con il biglietto ad un euro (oltre i costi di prevendita) accompagnati da un adulto pagante. I tifosi della curva, invece, accederanno al settore con il prezzo promozionale di 8 euro e in gradinata a 12 euro.

Probabili formazioni:

LATINA (3-5-2): Cardinali; Carissoni, Giorgini, Esposito; Ercolano, Amadio, Di Livio, Tessiore, Nicolao; Carletti, Sane. All. Di Donato.

CATANIA (4-4-2): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Izco, Rosaia, Greco, Russini; Sipos, Moro. A disp.: Stancampiano, Albertini, Pinto, Ercolani, Zanchi, Pino, Cataldi, Maldonado, Frisenna, Biondi, Russotto, Piccolo. All. Baldini.

ARBITRO: Scatena di Avezzano (Di Maio-Munerati).

TV - La partita sarà trasmessa da SKY e da Eleven Sports.