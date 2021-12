Latina, Di Donato: “Vittoria meritata, dispiace per i gol falliti ma siamo giovani”

Il tecnico pontino soddisfatto della prova dei suoi ragazzi

Il tecnico del Latina, Di Donato ha commentato la vittoria contro il Catania. "Abbiamo fatto una grande gara contro un forte avversario. Siamo stati un gruppo coeso che ha avuto la voglia di voler portare a casa il risultato pieno. E' una vittoria meritata e mi dispiace solo di non averla chiusa avendo fallito diversi gol ma ci sta visto che abbiamo in organico tanti giovani. All'inizio il Catania ci attaccava con tanti uomini ma oggi siamo riusciti a bloccare il suo attaccante principe Luca Moro che ha tirato solo una volta in porta. Abbiamo sofferto sulle corsie esterne nei primi 30' iniziali ma poi siamo usciti bene dopo un grande gol di Sane. Ripeto dovevamo chiuderla ma non è mai semplice se in rosa hai tanti giocatori che non hanno mai fatto questa categoria e bisogna avere il tempo di farli crescere".