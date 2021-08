Latina e Andria è Serie C. Gravina propone blocco di ripescaggi e riammissioni

Nelle prossime ore sarà ufficializzato anche il ripescaggio della Lucchese

Erano attese per oggi le esclusioni dalla Serie C dei club bocciati dal Tar e i conseguenti ripescaggi. Così è stato. Ma potrebbe essere l’ultima volta, perché il presidente Figc, Gravina anche in vista della riforma di B e C, intende proporre il blocco definitivo di ripescaggi e riammissioni. Intanto il Latina ha ottenuto la Serie C ufficialmente. Per la formazione nerazzurra inizia dunque l'esperienza nel professionismo dopo quattro anni di tentativi. Il successo nei play off con il Savoia e gli sforzi economici del club presieduto da Antonio Terracciano e Pino D'Apuzzo hanno portato al risultato desiderato.