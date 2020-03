Lega Pro, allenamenti sospesi e tre club morosi: la situazione

L’emergenza coronavirus ha toccato inevitabilmente anche il mondo del pallone. Non solo la Serie A. Anche la lega cadetta e la Serie C stanno vivendo momenti di caos. Attraverso una call conference tra i rappresentanti di Lega Pro e Aic sull’emergenza Covid-19 è stata ribadita la volontà comune di voler concludere il torneo di Lega Pro, anche se si resta in attesa delle indicazioni delle autorità. Intanto si è parlato dei danni, anche ingenti, per le varie società con alcune di essere che hanno invocato la sospensione degli adempimenti visto lo stato d’emergenza dichiarato dallo Stato. Al momento, oltre al Catania che ha comunicato la propria posizione nelle scorse ore, ci sono anche Casertana e Siena. Le tre società non hanno rispettato la scadenza bimestrale di lunedì 16 e rischiano anche la penalizzazione.

A tal proposito il presidente di Serie C Ghirelli ha espresso grande perplessità definendo sciacalli le persone che informano in maniera non corretta i vari club. Nel frattempo è stato deciso di sospendere gli allenamenti di tutti i club fino al 3 aprile.