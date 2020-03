Lega Pro, Capotondi: “Vogliamo finire la stagione. Il calcio per riportare alla vita gli italiani”

Cristiana Capotondi, vicepresidente della Lega Pro, ha parlato ai microfoni di Tutto C in merito alla situazione del campionato in riferimento all’emergenza coronavirus. Chiara la volontà di ripartire il prima possibile ma, ovviamente, con la massima sicurezza in tema salute.

RIPARTIRE – “Occorrerà capire quando si ritornerà in campo, ma da parte di tutti c’è il desiderio di finire la stagione. Sia per i tifosi, sia per dare un senso di ritorno alla normalità. Credo faccia molto effetto ai tifosi non vedere il calcio giocato, questo sport è sempre stato il termometro del nostro paese: vederlo fermo da il senso dell’emergenza che stiamo vivendo. Noi vorremmo tornare sui campi, chiaramente in sicurezza, il prima possibile; intanto per dare seguito al campionato, per playoff e play out, per assegnare lo scudetto e per soddisfare i tifosi. Riteniamo che una volta finita l’emergenza qualcuno avrà paura a ritornare alla normalità e il calcio potrà sicuramente allargare il cuore degli italiani e riportarli a vivere la vita che abbiamo conosciuto fino a qualche giorno fa”.

LE SQUADRE – Sui possibili aiuti alle squadre di Lega Pro: “Le prime partite a porte chiuse e lo stop del campionato hanno già dato i loro risultati negativi. Abbiamo una situazione da monitorare con costanza, intanto è stata spostata dal 16 marzo al 16 aprile la scadenza federale delle licenze nazionali. Sarà necessario parlare con il governo, noi come Lega Pro siamo un’associazione molto vicina al Ministero dello Sport, già da prima del Covid-19. Si era parlato anche di defiscalizzazione e di altre forme di approvvigionamento per la nostra Lega, discorsi che rimangono in atto ma che con questa emergenza fanno da scenario a tante altre ipotesi. Abbiamo raccolto il suggerimento del Ministro Spadafora di far trasmettere le partite di Serie C in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sports. Questo ha mostrato ciò che il calcio è per il Paese: svago e cultura. Reticolo di 60 club, oltre 15.000 giovani del nostro settore giovanile, saranno protagonisti di uno scenario migliore non appena finirà questa emergenza”.