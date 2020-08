Lega Pro, decisa la data per il sorteggio del calendario 2020-21

Con una nota ufficiale la Lega Pro ha comunicato quando si terrà il sorteggio del calendario per la prossima stagione 2020-21. Da quanto si apprende la nuova stagione verrà decisa il 10 settembre al Salone d’Onore del CONI di Roma.

Lega Pro: la data del sorteggio del calendario

La nuova stagione di Lega Pro avrà la luce il prossimo 10 settembre, data scelta per il sorteggio del calendario. Il 27 agosto, infatti, scade il termine per le domande di sostituzione e riammissione, il 3 settembre quello per i ripescaggi. Ecco il perché della scelta.

Questo il comunicato apparso sul sito della Lega Pro: “Dopo la presentazione di Connector, il pallone che fa bene al Paese che rappresenta una simbolica connessione tra tutte le regioni d’Italia e un importante segnale di ripartenza del calcio di Serie C, nell’agenda della Lega Pro è segnato un altro fondamentale appuntamento: quello del sorteggio dei calendari, previsto il 10 settembre al Salone d’Onore del Coni di Roma. Il 27 agosto, infatti, scade il termine per le domande di sostituzione e riammissione, il 3 settembre quello per i ripescaggi. Domande che dovranno poi essere valutate e convalidate dalla Figc. Si avrà così la mappa completa della nuova Serie C, che tra poco più di un mese – esattamente il 27 settembre – ricomincerà a regalare le sue immutabili emozioni. Il ritorno del pubblico negli stadi è l’elemento che trasforma il calcio in emozione”.

