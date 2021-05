Lega Pro, Ghirelli: “Apriremo un tavolo di discussione per la Coppa Italia”

Il presidente commenta il nuovo format della Coppa nazionale

La LegaPro non ha gradito il nuovo format della CoppaItalia. La nuova soluzione esclude infatti le formazioni militanti in Serie C, includendo solamente le squadre dei primi due campionati professionistici. Un duro colpo per la Lega Pro, che infatti ha promesso battaglia per provare a rivedere questo accordo. Si preannuncia un duro braccio di ferro tra le varie parti in causa.