Lega Pro, Ghirelli gongola: grazie alla Juventus i conti non sono in rosso come quelli dei club

Il presidente della Lega Pro Ghirelli da tempo lamenta l’intervento del Governo per dare ristori alle società di Serie C che a causa della pandemia non hanno più le risorse necessarie per andare avanti. Alcune sono ormai vicinissime al collasso e potrebbero fare la nefasta fine del Trapani. Ma come riporta oggi Il Fatto quotidiano, ai vertici della terza serie professionistica i problemi sembrano non esserci: i conti sono buoni, con il segno più nel consuntivo in virtù del milione e 200mila euro versato dalla Juventus per poter iscrivere la squadra Under 23 (le altre pagano 60mila euro). Altro capitolo è quello dei diritti tv (che valgono 4 milioni di euro) e delle consulenze: all’ex numero uno di Infront Marco Bogarelli oltre 200mila euro (senza il Covid sarebbero stari 500mila). Alle società vanno briciole invece: solo 860mila euro (diviso 60, un obolo a testa). Intanto oggi è stato approvato il bilancio dall’Assemblea di Lega Pro con 1 voto contrario e 7 astenuti. Soddisfatto il Presidente Francesco Ghirelli: “E’ stato un confronto aperto, limpido e costruttivo, attento anche alle critiche. Una grande prova di autonomia da parte dei Presidenti che non sono disponibili alle strumentalizzazioni. E’ una bella Lega”.