Lega Pro, Ghirelli: “Il Trapani ha sette giorni per darci garanzie”

Nuovo intervento sul caso Trapani, del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: “Diciamo la verità – spiega a RaiSport -: non è una situazione bella per il calcio. Però è come un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. La vicenda del Pro Piacenza ci ha insegnato a non fare errori: senza medico e allenatore tesserati non si gioca. Adesso la società granata ha sette giorni di tempo per darci garanzie”. In merito alla riapertura degli stadi Ghirelli ha aggiunto: “Siamo stati la prima Lega a chiudere la Lombardia, il Veneto e l’Emilia. Noi mettiamo la salute al primo posto, capisco che bisognerà vedere cosa accadrà dopo la riapertura delle scuole. La riapertura degli stadi al 25% della capienza non accettata? All’Olimpico sono migliaia di persone, a Carrara o Meda saremmo anche sotto i 1000 spettatori. Noi abbiamo bisogno di pubblico perché così non è calcio”.