Lega Pro, Ghirelli lancia l’allarme: “Senza ammortizzatori si affonda. Coronavirus? Senza vaccino sempre a rischio…”

Intervenuto in diretta a Passione Bari Radio Selene, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha affrontato i temi importanti legati alla possibile ripresa della Serie C e a tutte le implicazioni di tipo economico che l’emergenza coronavirus sta causando e potrà causare in futuro. Il pensiero del numero uno della Serie C è stato sempre chiaro e anche questa volta il suo messaggio fa capire la gravità della situazione: “Stiamo lavorando molto, siamo impegnati nella visione dei decreti del governo che rappresentano una possibile ancora di salvezza per tenere in linea di galleggiamento la Lega Pro”.

SI AFFONDA – “Questo virus subdolo e silente ha colpito profondamente la Serie C. Spero di avere presto ammortizzatori sociali, cassa integrazione e similari, per evitare che tutto affondi. Serve la continuità aziendale: non è da sottovalutare che molti presidenti hanno anche altre aziende, e il calcio si presenta fragile in questo momento. Io devo prima risolvere questo problema, poi penso al resto”.

CORONAVIRUS – “Il nodo fondamentale è legato ai farmaci e ad una cura che ci consenta di andare avanti. Fino a quando non avremo un vaccino, noi saremo in ogni caso soggetti ad avere ricadute e ad avere quindi persone che si infettano e possono innescare ancora il meccanismo del contagio. Finora siamo andati alla guerra contro il mostro armati di baionette, e il risultato lo abbiamo visto, è tragico: ora si stanno sperimentando farmaci, e le informazioni che ci forniscono sono efficaci, prevalentemente fungono da rallentatori del processo. Ma dobbiamo avere un farmaco che, in assenza di vaccino, consenta di isolare le presone infette”.