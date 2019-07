Lega Pro, Ghirelli sui calendari: “Vicini alle esigenze dei tifosi, tornano giorni e orari fissi”

Importanti indicazioni sui calendari della Serie C 2019-2020. Dopo aver infatti deciso le squadre dei tre gironi, è tutto pronto per conoscere, giovedì 25 luglio, le partite dell’intero campionato: infatti, presso il Salone d’Onore del Coni di Roma – in diretta televisiva Rai – si terrà dopodomani la cerimonia dei calendari per la nuova stagione. “Si torna a giorni ed orari fissi per venire incontro alle esigenze dei tifosi – ha detto il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli -. Si giocheranno tre anticipi il sabato sera, uno per girone, mentre alla domenica si scende in campo alle 15 e alle 17,30 più il posticipo targato Rai Sport. Si può cambiare solo se lo chiederanno i club e lo si farà solo se si riuscirà a dimostrare che così facendo verranno più spettatori”. Niente più spezzatino e i tifosi non possono che esserne felici.