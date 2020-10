Lega Pro, Ghirelli: “Trattativa con Sky è nostro obiettivo. Con Eleven sono alla ricerca di una soluzione”

Nuovo messaggio del presidente della Lega Pro Ghirelli in merito ai disservizi con la piattaforma che ha in esclusiva le partite di Serie C. “I presidenti hanno ragione di difendere gli interessi dei propri club. A Luigi De Laurentiis vorrei assicurare che la trattativa con Sky è un obiettivo di Lega Pro. È arrivato ad una conclusione per il Bari ? Sarebbe un’ottima notizia. Aspetto l’accordo. Per quanto riguarda Eleven sono anche io alla ricerca della risoluzione dei problemi con un obiettivo: assicurare alle sessanta tifoserie di poter vedere la partita del proprio club, consentire che gli sponsor abbiano visibilità, affiancare i presidenti per metterli nelle migliori condizioni”.