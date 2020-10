Lega Pro, l’annuncio per la visione delle partite: gratis su sito Eleven Sports, Facebook e Youtube

Dopo i tanti disservizi per la visione delle partite di Serie C su Eleven Sports, ecco che la Lega Pro ha provato a trovare una soluzione. Dopo le parole del presidente Ghirelli sulla vicenda, l’annuncio ufficiale: le sfide verranno trasmesse in modo gratuito fino alla risoluzione del problema con l’emittente.

L’annuncio: partite gratis

Lo aveva già detto la stessa emittente, ma desso, come si legge attraverso una nota pubblicata anche via social dal profilo Twitter della Lega di Serie C, le sfide del campionato verranno davvero trasmesse in modo gratuito in tre diverse modalità: “Da oggi fino alla soluzione del problema, le parite della Serie C saranno visibili gratuitamente sul sito www.elevensports.it, sulla pagina Facebook di Eleven Sports Italia e sul canale Youtube di Eleven Sports Italia. Lega Pro ha chiesto che gli abbonati vengano rimborsati”. Queste le parole della Lega Pro.