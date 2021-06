Lega Pro, nasce l’Ancona-Matelica: c’è l’accordo

L’Ancona riparte dalla Lega Pro: accordo col Matelica, nasce l’Ancona

Come scrive l’Ansa, nel pomeriggio, alla Mole Vanvitelliana, il presidente Canin e tutto lo staff del Matelica hanno incontrato una delegazione della tifoseria, la dirigenza dell’Us Anconitana, che milita in Eccellenza, e l’assessore comunale per stipulare l’accordo. L’intesa è stata dunque trovata con il club dorico, del presidente Stefano Marconi, con il consenso di Comune e tifosi.