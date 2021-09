Lega Pro, novità Match of the Week: una partita tutta speciale

Novità introdotta dalla Lega Pro che offrirà agli spettatori un’ampia visibilità con collegamenti ed interviste nel pre-gara, nell’intervallo e nel post-partita

Nella loro ottava stagione insieme Eleven Sports e Lega Pro regalano agli appassionati del campionato di Serie C una grande novità: il Match of the Week. Una partita tutta speciale che offrirà agli spettatori un’ampia visibilità con collegamenti ed interviste nel pre-gara, nell’intervallo e nel post-partita. Sono previsti più di 60 Match of the Week, uno per ogni giornata, più playoff e Coppa Italia. “La Lega Pro rafforza ulteriormente il legame con il suo pubblico. Il Match of the week punta a consolidare la qualità del nostro prodotto, con un’offerta ancora più completa fino ai massimi livelli” dice il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “L’investimento di Eleven Sports è rivolto alle esigenze di un pubblico che merita la massima considerazione, quello della Lega dei Comuni, che rappresenta tutta l’Italia”. Il progetto è iniziato con la partita Pescara-Ancona e proseguirà domenica 5 settembre con Foggia-Potenza. La telecronaca dallo Zaccheria sarà di Antonio Di Donna, il commento tecnico di Pasquale Padalino, il bordocampista sarà Francesco Guarino. “L’interesse dei tifosi e del mercato verso il prodotto C sta crescendo” dichiara il Vice Presidente della Lega Pro Marcel Vulpis. “Dobbiamo pertanto cogliere questo interesse e trasformarlo in opportunità sotto il profilo commerciale e di marketing, in Lega stiamo lavorando fortemente in questa direzione”.