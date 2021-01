Lega Pro, nuovo consiglio: Borghini lancia sfida a Ghirelli

Il 12 gennaio a Roma ci sono le elezioni del nuovo consiglio della Lega Pro. Il presidente uscente Francesco Ghirelli è nettamente favorito per la riconferma ma non sarà l’unico candidato. All’ultimo momento è stata depositata la candidatura di Andrea Borghini già dirigente di Viareggio e Carrarese. Dificile, però, che Ghirelli possa essere detronizzato perché Borghini non risulta essere appoggiato da un buon numero di club. Il comunicato: La Lega Pro, in riferimento all’Assemblea Elettiva in programma il prossimo 12 gennaio, comunica che sono state ricevute le seguenti candidature, che vengono riportate, in ordine alfabetico.

Candidatura a Presidente della Lega Pro:

1) Andrea Borghini

2) Francesco Ghirelli

Candidatura a Vice Presidente della Lega Pro:

1) Paolo Francia

2) Luigi Ludovici

3) Marcel Vulpis

Candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Pro:

1) Paolo Mannini

Candidatura a membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Pro:

1) Alessandro Bolchi

2) Maurizio Di Marcotullio

3) Andrea Fidanzi

Candidatura a membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Pro:

1) Maurizio Di Marcotullio

2) Elena Ercoli

3) Alfonso Nocito