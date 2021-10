Lega Pro, oggi in campo la Rappresentativa e in rete Susanu del Padova

Agli ordini del Commissario Tecnico Daniele Arrigoni, sono scesi in campo 34 giovani Under 17

Giornata importante in Lega Pro. Dopo il blocco di ogni attività dovuto alla pandemia covid-19, oggi, a Cattolica, sono tornati in campo i ragazzi della Rappresentativa. Agli ordini del Commissario Tecnico Daniele Arrigoni, sono scesi in campo 34 giovani Under 17 di squadre delle regioni del Nord Italia. Tra azzurri e bianchi, nella sfida in famiglia di questo primo raduno stagionale, è stato decisivo il gol di testa da parte di Susanu (Padova). Domani, sempre a Cattolica, scenderanno in campo i ragazzi dell’Under 16. Giovedì gli Under 15.