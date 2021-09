Lega Pro, proposta l’abolizione di ripescaggi e riammissioni in Serie C

Si è tenuta oggi in video conferenza l’Assemblea delle Società associate alla Lega Pro

Si è tenuta oggi in video conferenza l’Assemblea delle Società associate alla Lega Pro. Il Presidente della Serie C, Francesco Ghirelli, ha fatto una ampia panoramica sulle questioni chiave che riguardano la stagione sportiva in corso, a partire dall’intensificazione del lavoro di coordinamento tra giudice sportivo, CAN PRO, delegati che sta portando ad un aumento della qualità di tutte le fasi del campionato così come ad un rafforzamento nei rapporti con i club. Un importante elemento di attenzione riguarda gli stadi e il ritorno dei tifosi agli eventi sportivi, sulla scia di quanto stabilito dalle disposizioni governative. Lega Pro, in coordinamento con l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, sta lavorando con l’obiettivo di riavvicinare gli appassionati allo stadio, in piena sicurezza e nel massimo dell’accoglienza.