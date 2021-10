Lega Pro, tornano le rappresentative: ecco i convocati

Il commissario tecnico di Lega Pro ha convocato i ragazzi delle squadre Under 17, Under 16 e Under 15

Il commissario tecnico di Lega Pro ha convocato i ragazzi delle squadre Under 17, Under 16 e Under 15 per il primo stage di formazione della stagione 2021/22 che si terrà nei giorni 19-20-21 Ottobre 2021, allo stadio “Giorgio Calbi” a Cattolica (Rimini). Il primo giorno è in programma un test amichevole per i più grandi, Mercoledì 20 toccherà agli Under 16, Giovedì 21 agli Under 15. Inizio delle partite alle ore 15. Lo staff di mister Arrigoni sarà composto dai collaboratori tecnici Luigi Corino e Oriano Renzi e dal preparatore dei portieri Dino Valentini. Medico Sociale Davide Ricci, fisioterapista Giuseppe Pillori.