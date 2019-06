Lega Pro ufficializza i tre club che non hanno presentato domanda di iscrizione

La Serie C tornerà a 60 squadre divise in tre gironi ma intanto oggi la Lega Pro ha comunicato le squadre escluse. Questa la nota arrivata da Firenze: “Si è riunito oggi a Firenze il Consiglio Direttivo della Lega Pro che ha valutato le documentazioni depositate dalle società nei termini indicati dalla normativa federale: sono 57 le domande pervenute, di cui 56 complete. La società dell’Arzachena ha presentato domanda di ammissione non completa mentre sono 3 le società che non hanno presentato domanda di iscrizione al campionato 2019-2020 di Lega Pro: Albissola, Lucchese e Siracusa”. Naturalmente anche il Foggia sembra ormai fuori dalla C. Per molte società è cominciata una corsa contro il tempo: il 3 e 4 luglio la Covisoc si riunirà per promuovere o bocciare, il giorno dopo via alle domande per riammissione e ripescaggi, l’8 luglio scadrà il termine per i ricorsi e finalmente, il 12 luglio, il Consiglio federale darà i verdetti definitivi.