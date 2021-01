Lega Pro, Vulpis scrive ai presidenti per spiegare perchè si candida con Ghirelli

Grande riforme si prospettano in Serie C, campionato che non attraversa una situazione facile per via della crisi causata dal Covid. A breve ci saranno le nuove elezioni per stabilire la nuova governance della Lega Pro. Il giornalista Marcel Vulpis, candidato alla vicepresidenza della Lega Pro con Francesco Ghirelli dopo essere stato suo sfidante, ha scritto una lettera ai presidenti della terza serie dal titolo “Perché mi candido a vicepresidente di Lega Pro con Francesco Ghirelli…” che TuttoC.com vi mostra qui di seguito:

“Cari Presidenti, I mesi futuri che attendono il mondo del calcio saranno contraddistinti dal tema della sostenibilità e dalla costante ricerca di risorse economiche a salvaguardia del movimento, alla luce di una emergenza sanitaria ancora da superare. Questo aspetto, congiuntamente alla convergenza sui punti del programma del candidato presidente Ghirelli, mi ha portato ad una riflessione più profonda nella direzione di un gioco di squadra. Non è più tempo infatti di personalismi o divisioni, ma al contrario della più ampia unità possibile. Nell’aver sposato il progetto di Francesco Ghirelli, per il prossimo quadriennio, varrà certamente il mio tessuto relazionale e l’esperienza maturata nelle aree del marketing, comunicazione, digitale e sponsorship.

Mi sono incontrato, nei giorni scorsi, con il presidente Ghirelli e ho apprezzato il suo desiderio di lanciarsi in una sfida impegnativa nel segno dell’innovazione e di riforma del sistema. Da qui la mia idea di aderire al suo progetto presentando istanza di candidatura a vicepresidente di Lega Pro, all’interno di una squadra che si è composta nelle ultime ore e che vedrà anche l’apporto di Luigi Ludovici, sempre per il ruolo di vicepresidente. Tanti sono gli aspetti da potenziare e rinnovare, ma la squadra c’è ed è mia/nostra intenzione, insieme al presidente Ghirelli, lavorare a “servizio” dei club di Lega Pro. Siete voi i nostri “azionisti” e a Voi sempre dobbiamo rivolgerci con rispetto e proattività nelle sfide future che ci attendono.

Ai presidenti e ai tifosi dei club di Lega Pro auguro un “2021” finalmente più sereno rispetto al difficile anno appena trascorso”.