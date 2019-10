Paletta, possibile ritorno in Italia: si allena con il Monza di Brocchi

Dalla Cina al ritorno in Italia, questa volta però non in Serie A. Parliamo del difensore Gabriel Paletta, 33enne, che si sta allenando con il Monza di Cristian Brocchi e del duo Berlusconi-Galliani. L’italo-argentino è stato al Milan da febbraio a giugno del 2015 e dall’estate 2016 al gennaio 2018, collezionando fra tutte le competizioni 47 presenze e 2 gol. Per una squadra come i biancorossi brianzoli, primi in classifica nel Girone A di Serie C, l’eventuale tesseramento di Paletta significherebbe davvero molto per l’assalto alla Serie B, che da quelle parti manca addirittura dalla stagione 2000-01.

Il centrale, svincolato dopo l’esperienza cinese al Jiangsu Suning, è stato anche al Parma, ed è stata proprio La Gazzetta di Parma ad aver riferito che il giocatore, anche per 3 volte con indosso la maglia della Nazionale italiana, di cui una al Mondiale 2014, si sta allenando con la squadra di Brocchi.